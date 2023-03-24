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Dünya

Kolombiya ile Venezuela liderleri üçüncü kez bir araya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile üç yıllık aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından bu yana üçüncü kez görüştü.

AA24 Mart 2023 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Kolombiya ile Venezuela liderleri üçüncü kez bir araya geldi
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İki lider, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yaptıkları çalışma toplantısında uyuşturucu kaçakçılığıyla ortak mücadele, sınırda işbirliği ve konsoloslukların açılması gibi konuları ele aldı.

Ayrıca, liderler, Venezuela'da kapatılan Kolombiya'ya ait 15 konsolosluğunun yeniden açılmasını görüştü.

Maduro, üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile görüşmeyi "verimli ve sıcak" olarak nitelendirerek, "Venezuela ile Kolombiya arasındaki ittifakı güçlendirmek için yola çıktık, bunu birlikte ve kararlılıkla başarıyoruz." ifadesini kullandı.

İki lider, yıllardır askıya alınan ikili ticaret anlaşmasını imzalamak için geçen ay iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelmişti.

Venezuela ziyareti dün başlayan Petro, göreve gelmeden önce Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nın, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi üzerine Karakas, Bogota ile bütün ilişkilerini kesmişti.

Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

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