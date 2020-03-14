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Dünya

Kolombiya koronavirüs önlemleri kapsamında Venezuela sınırını kapatıyor

Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde Venezuela sınırını kapatıyor.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:51
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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşu ülke Venezuela ile tüm sınırların bu geceden itibaren kapatılacağını duyurdu.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki 2 bin 200 kilometre uzunluğundaki sınırdan her gün binlerce Venezuelalının gıda ve ilaç temin etmek için geçtiği ifade ediliyor. Bu kişilerinin büyük bölümünün de Venezuela'daki ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'da kaldığı belirtiliyor.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, dün ülkeye 5 ve 8 Mart'ta giren 41 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkeğe yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu kişiler, Venezuela'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları olmuştu.

- Porto Riko'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları

Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, 3 vakadan 2'sinin İtalya'nın kuzeyinden gelen turistler, diğerinin yakınları yurt dışına çıkmış bir Porto Rikolu olduğunu açıkladı.

Vazquez, Ada'da okulların 14 gün boyunca kapalı tutulacağını, Dominik Cumhuriyeti'nden gelecek yolcu gemilerinin veya feribotların Ada'nın limanlarına girmesine izin verilmeyeceğini de kaydetti.

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