İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,567
  • EURO
    49,6933
  • ALTIN
    5767.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya lideri Petro, Karayip kıyılarında bulunan 2 cesetle ilgili soruşturma istedi
Dünya

Kolombiya lideri Petro, Karayip kıyılarında bulunan 2 cesetle ilgili soruşturma istedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin Karayip kıyısındaki La Guajira sahillerinde bulunan iki cesetle ilgili resmi soruşturma başlatılmasını talep etti.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
Kolombiya lideri Petro, Karayip kıyılarında bulunan 2 cesetle ilgili soruşturma istedi
ABONE OL

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bulunan cesetlerin ABD'nin Karayipler bölgesinde düzenlediği bombardıman sonucu ölen kişilere ait olabileceğini belirtti.

Adli tıp uzmanlarından ve soruşturma birimlerinden, Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde kimlik tespiti yapılmasını isteyen Petro, "Bu cesetler La Guajira denizinde yüzerek kıyıya vurdu. Kimliklerini belirleyin ve Venezuela savcılığıyla koordinasyon kurun. Denizden yapılan bir bombardıman nedeniyle ölmüş olabilirler." ifadelerini kullandı.

Kolombiya devlet kanalı RTVC'nin haberine göre, cesetler Puerto Lopez olarak bilinen bir balıkçı kasabasında bulundu.

Öte yandan, ABD'nin eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 21 tekneyi bombaladığı ve bu saldırılarda 80'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Petro, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu saldırıları "yargısız infaz" olarak nitelendirmiş, ölenlerin masum siviller olabileceğini belirterek ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.