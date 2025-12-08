Kolombiya lideri Petro, Karayip kıyılarında bulunan 2 cesetle ilgili soruşturma istedi

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bulunan cesetlerin ABD'nin Karayipler bölgesinde düzenlediği bombardıman sonucu ölen kişilere ait olabileceğini belirtti.

Adli tıp uzmanlarından ve soruşturma birimlerinden, Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde kimlik tespiti yapılmasını isteyen Petro, "Bu cesetler La Guajira denizinde yüzerek kıyıya vurdu. Kimliklerini belirleyin ve Venezuela savcılığıyla koordinasyon kurun. Denizden yapılan bir bombardıman nedeniyle ölmüş olabilirler." ifadelerini kullandı.

Kolombiya devlet kanalı RTVC'nin haberine göre, cesetler Puerto Lopez olarak bilinen bir balıkçı kasabasında bulundu.

Öte yandan, ABD'nin eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 21 tekneyi bombaladığı ve bu saldırılarda 80'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Petro, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu saldırıları "yargısız infaz" olarak nitelendirmiş, ölenlerin masum siviller olabileceğini belirterek ABD yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti.