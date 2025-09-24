Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, BM Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara sert tepki gösteren Petro, "İnsanlık, Gazze'deki soykırıma bir gün daha tahammül edemez. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa'da serbestçe dolaşması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN DAHA FAZLA ÇOCUK ÖLÜYOR"

Diplomasinin Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda başarısız olduğunu söyleyen Petro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi çağrılarına atıfta bulunarak "Üzgünüm Başkan Macron. Biz diplomaside ısrar etmeye devam edebiliriz ancak her gün ve her dakika bir füze atılıyor ve Filistin'deki bebeklerin ve çocukların bedenlerini yok ediyor. Her gün Güvenlik Konseyi'nde kararlar, tasarılar veto ediliyor. Her gün daha fazla çocuk ölüyor. Daha fazla bomba, daha fazla ölüm" dedi.

"ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞIDIR"

Gazze'de ateşkes talep eden bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilmesini ve BM'nin İsrail'i durdurma konusundaki başarısızlığını eleştiren Petro, "ABD Başkanı Donald Trump soykırımın suç ortağıdır. Bu forum soykırımın sessiz tanığıdır" diye konuştu.

BM'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulaması ve soykırımı Genel Kurul oylamasıyla durdurması gerektiğini vurgulayan Petro, "BM Genel Kurulu'nda oylama yaparak soykırımı durdurabilir miyiz? Güvenlik Konseyi'nde oylama yapmak yerine bunu yapmalıyız, çünkü orada veto hakkı var" hatırlatmasında bulundu.

"SOYKIRIMI KABUL ETMEYEN ÜLKELERDEN OLUŞAN GÜÇLÜ BİR ORDUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze'de yaşanan soykırımı kabul etmeyen ülkelerin bir "barış gücü" oluşturması gerektiğini ifade eden Petro, "Eğitimsiz Mavi Bereliler yerine, soykırımı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir orduya ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı. BM'ye Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısı yapan Petro, Filistin'e desteğini ise Venezüellalı devlet adamı ve asker Simon Bolivar'ın "Özgürlük ya da ölüm" sözüyle ifade etti.