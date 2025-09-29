Kolombiya lideri Petro'dan Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulması çağrısı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için ortak ordu kurulması talebini bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin'i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletlerin (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur." ifadelerini kullandı.

Petro, 24 Eylül'de BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır." çağrısında bulunmuştu.

Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

