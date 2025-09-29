İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5749
  • EURO
    48,8146
  • ALTIN
    5086.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya lideri Petro'dan Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulması çağrısı
Dünya

Kolombiya lideri Petro'dan Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulması çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 08:32 - Güncelleme:
Kolombiya lideri Petro'dan Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulması çağrısı
ABONE OL

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için ortak ordu kurulması talebini bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin'i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletlerin (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur." ifadelerini kullandı.

Petro, 24 Eylül'de BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır." çağrısında bulunmuştu.

Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.