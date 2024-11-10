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Dünya

Kolombiya ordusundan eski FARC üyelerine operasyon: 10 ölü

Kolombiya'da ordunun, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik operasyonunda 10 kişi öldü.

AA10 Kasım 2024 Pazar 07:32 - Güncelleme:
Kolombiya ordusundan eski FARC üyelerine operasyon: 10 ölü
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Ulusal basında çıkan habere göre, ordu, Meta yönetim bölgesine bağlı Uribe kırsalında, FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada 10 EMC üyesi öldürülürken, 3 EMC üyesi yakalandı.

Ordudan yapılan açıklamada, Ivan Mordisco'nun liderliğindeki EMC'ye "büyük bir darbe" vurulduğu belirtildi.

Çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Mordisco'nun Cundinamarca, Meta ve Huila yönetim bölgelerini birbirine bağlayan Duda kanyonu üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı ifade edildi.

- EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

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