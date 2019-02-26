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Kolombiya: Venezuela'dan ayrılan askerlerin sayısı 274'e ulaştı

Venezuelalılar, Kolombiya sınırının kapanması nedeniyle geçişlerde yasa dışı olarak patika yolları kullanmaya başladı. Kolombiya Göç İdaresi, Venezuela'dan ayrılarak bu ülkeye sığınan güvenlik güçlerinin sayısının 274'e ulaştığını duyurdu.

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Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı “insani yardım” malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkelerine sokma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çıkan olaylar ve Venezuela tarafının diplomatik ilişkileri tamamen kesmesi, iki ülke arasında gidip gelen Venezuelalıların günlük hayatını iyice zorlaştırdı.

Eğitim, ticaret ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Kolombiya tarafına geçmesi gereken birçok Venezuelalı, silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ve “trocha” olarak adlandırılan paralel patikaları kullanarak Cucuta ya da diğer kentlere ulaşmaya çalışıyor.

- SINIRDA DURUM SAKİN

Venezuelalıları “trocha”lara mahkum eden olayların yaşandığı Cucuta kentindeki Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde ise durum çok büyük oranda sakinleşti.

Simon Bolivar köprüsünde birkaç gündür olay çıkaran bazıları maskeli yaklaşık 20 kişi taş ve molotofkokteyli atmak yerine hurdalarını satmak için köprüde yanan tankeri parçaladı. Köprünün her iki ülkenin güvenlik güçlerinin arasında kalan bölümüne halatla tırmanan grup buradaki cam ve pet şişelerin yanı sıra yanan araçtan kalan parçaları satmak üzere topladı.

Bu arada gün içinde köprüdeki durumu inceleyen Kolombiya Göç İdaresi Migracion Colombia Genel Direktörü Christian Krügger, geçişlerin kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Kentin kuzeydoğusundaki Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü ise küçük çaplı gerginlikler dışında sakin bir gün geçirdi. Köprüye çıkan maskeli 5-6 kişi zaman zaman Venezuela tarafını rahatsız etse de bu ülkenin güvenlik güçleri gruba kayda değer bir karşılık vermedi.

Köprünün etrafında olaylar nedeniyle kapanan pazar yeri esnafı ise sınırın açılmasını bekliyor. AA muhabirine konuşan esnaf, ailesinin bir kısmının Venezuela tarafındaki Urena kasabasında yaşadığını ve günlerdir ne satış yapabildiğini ne de kapalı sınırdan ötürü ailesini görebildiğini belirtti.

Esnaf, pazar yerinin hareketlenmesi ve karşı tarafa geçip ailesini görebilmek için sınırın en kısa sürede açılmasını umut ediyor.

-VENEZUELA’YI TERKEDEN GÜVENLİK GÜÇLERİ

Öte yandan Migracion Colombia’dan yapılan yazılı açıklamada, bu ülkeye “sığınan” Venezuelalı güvenlik güçlerinin sayısı 274’e ulaştığı duyuruldu.

Cucuta’nın bağlı olduğu yönetim bölgesi Norte de Santander’de 243, Arauca’da 23, La Guajira’da 8 güvenlik gücünün Kolombiya’ya geçtiği kaydedilirken, bu kişiler arasında özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu iddia edildi.

- VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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