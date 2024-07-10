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Dünya

Kolombiya yönetimi FARC ile barış anlaşmasını uzatmak istiyor

Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) 17 Mart 2017'de silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasının uygulanma süresini 15 yıl daha uzatılmasını talep edecek.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Kolombiya yönetimi FARC ile barış anlaşmasını uzatmak istiyor
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FARC ile imzalanan barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Eski FARC üyeleriyle 2016'da imzalanan barış anlaşmasına değinen Murillo, "BM Güvenlik Konseyi'ne 15 yılda uygulanmak üzere bir çerçeve önereceğiz, gecikmelerle birlikte bu planın uygulanma süresinin uzatılmasını ciddi şekilde göz önünde bulundurmak zorundayız" ifadesini kullandı.

"ANLAŞMANIN ÖNÜNDE YAPISAL ENGELLER VAR"

Murillo, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, BM Güvenlik Konseyi'ne bu teklifi 11 Temmuz'da sunacağını belirterek, olumlu yönde bir cevap almayı umduklarını söyledi.

FARC ile imzalanan barış anlaşmasının ardından devletin yükümlülüklerini hatırlatan Murillo, "Barış anlaşmasının uygulanmasında ciddi ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, anlaşmanın belirtilen zamanda ve tam olarak uygulanmasının önünde yapısal engeller var. Bu engellerin aşılması gerektiğini oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.

HÜKÜMET ANLAŞMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Murillo, FARC ile imzalanan anlaşmanın uygulanması için mevcut hükümetin ciddi gayret gösterdiğini, yasal ve hukuki konularda adımlar attığını belirtti.

Anlaşmanın "tam" olarak uygulanabilmesi için hükümetlerinin kararlı olduğunu dile getiren Murillo, "Cumhurbaşkanı Petro, anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu zaten ifade etti. Topyekun barış politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Petro, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla uluslararası toplumun desteğini talep edecek ve aynı zamanda barış sürecinin uygulanmasını hızlandıracak yeni tedbirleri devreye alacak." değerlendirmesinde bulundu.

53 YILLIK ÇATIŞMAYI BİTİREN ANLAŞMA

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

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