Dünya

Kolombiya'da 23 Nisan sevinci

Kolombiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 06:36 - Güncelleme:
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'daki El Salitre Suba İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programa, Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bogota Program Koordinatörü Ahmet Faruk Muştakoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilcisi Feridun Elgün ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Sun, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle hayalleri üzerine sohbet eden Sun, büyük değişimlerin küçük fikirlerden doğduğunu vurgulayarak, çocukların düşünce ve görüşlerinin önemine dikkati çekti.

Program kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinde Türk ezgileri seslendirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
