Kolombiya'da 9 silahlı saldırı: 42 ölü

IHA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:16 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:16

Kolombiya’nın kuzeybatısında Antioquia eyaletini Andes bölgesinde yapılan silahlı saldırıda 13 yaşındaki bir çocuk da dahil toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Andes’teki olay 11 Ağustos’tan bu yana ülkedeki 9’uncu silahlı saldırı olarak kayda geçti. Antioquia’nın Polis Genel Komutanı Albay ver Gomez yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir çiftliğe girdiğini ve katliam yaptığını belirtti. Kurbanların 2’sinin olay yerinde, 1’inin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan Gomez, saldırının neden yapıldığına dair bilgi paylaşmadı.

11 Ağustos’tan bu yana Kolombiya’da meydana gelen 9 farklı silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte meydana gelen katliamlarda hayatlarını kaybedenlerin çoğunun çocuk yaşta olması dikkat çekti. Hükümete göre silahlı saldırılar uyuşturucu kartelleri arasında yaşanırken, saldırıların fitilini ise 13-16 yaş arasındaki 5 çocuğun öldürülmesi ateşledi.

Öte yandan Kolombiya’da 2016 yılında FARC gerillalarını silahsızlandıran barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana en kötü şiddet olayları yaşanıyor.