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Dünya

Kolombiya'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda asker öldü

Kolombiya'da askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 07:56 - Güncelleme:
Kolombiya'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda asker öldü
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Narino yönetim bölgesine bağlı Barbacoas kasabasındaki La Columpia bölgesinde askeri araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 9 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

Ordu Komutanı General Luis Emilio Cardozo Santamaria, yaptığı açıklamada, destek ve yardımlarından dolayı sivil savunmaya teşekkür ederek, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Petro, "Anavatanın ve Kolombiya halkının evlatları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok üzücü bir kaza. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Bir Cumhurbaşkanına, bir kuruma ve bir devlete evlatlarınızı emanet ediyorsanız, biz de onların sağlıklı şekilde evlerine dönmeleri için daha fazla çaba harcamalıyız. Yaşanan kaza için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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