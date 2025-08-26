İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0324
  • EURO
    47,8019
  • ALTIN
    4472.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da bir ormanlık alanda 34 asker kaçırıldı
Dünya

Kolombiya'da bir ormanlık alanda 34 asker kaçırıldı

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, ülkenin güneydoğusundaki bir ormanlık alanda sivil giyimli kişiler tarafından en az 34 askerin kaçırıldığını belirtti.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 22:32 - Güncelleme:
Kolombiya'da bir ormanlık alanda 34 asker kaçırıldı
ABONE OL

Kolombiya'da ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan "Estado Mayor Central (EMC)" arasındaki çatışmalar sürüyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare eyaletinde yer alan El Retorno'nın kırsal kesiminde çıkan çatışmalarda EMC'nin komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sanchez, çatışmaların ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıklayarak, "Bu sivil giyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu bir adam kaçırmadır" dedi.

EMC ANLAŞMAYI REDDEDİYOR

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi yasadışı faaliyetleri finanse eden EMC, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında 2016'da yapılan barış anlaşmasını reddediyor.

EMC'nin 22 Ağustos'ta Kolombiya'nın Cali kentinde askeri hava üssü yakınlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmış, Antioquia bölgesinde polis helikopterine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 12 polis ölmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.