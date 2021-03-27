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Dünya

Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 07:02 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 07:04
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Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

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