Kolombiya'da bombalı araç saldırısı

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 23:19

Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 43 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerleri büyük zarar gördü.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, yaralıları hastanede ziyaret ederek, yetkililerden saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Savunma Bakanı Diego Molano Aponte, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerini ve düzensiz silahlı grupları sorumlu tutarak, "Cauca üzgün ve kederli ama asla teslim olmayacak. Güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımızı ve kentimizi hedef alan bu alçak saldırıya gereken yanıtı verecektir." ifadelerini kullandı.

Patlamada yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğunu belirten Aponte, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini söyledi.