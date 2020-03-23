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Dünya

Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs nedeniyle isyan çıktı: 23 ölü

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle cezaevinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti.

IHA23 Mart 2020 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:29
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Kolombiya’da cezaevlerinde korona virüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota’daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 32 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan mahkumların hastanelere kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo’da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını söyleyen Blanco, bu ayaklanmalarda da 51 kişinin yaralandığını belirtti. İsyanlarda 7 görevlinin de yaralandığını, 2’sinin durumunun kritik olduğunu ifade eden Blanco, hiçbir mahkumun kaçmasına izin verilmediğini söyledi.

Blanco, “Engellenen bir kaçış planı var. Ayrıca bu planın ya da ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olacak bir sağlık sorunu da bulunmuyor. Bugün korona virüs bulaşmış tek bir mahkum yok” dedi.

Korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya’da son yapılan açıklamaya göre 231 korona virüs vakası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı: Hızlı tanı kitleri uygulanmaya başladı

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