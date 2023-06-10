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Dünya

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'nun seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiası

Kolombiya'da savcılık, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 07:18 - Güncelleme:
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'nun seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiası
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Ulusal basında çıkan habere göre, savcılık açıklamasında, Petro'nun 2022 seçim kampanyasının yasa dışı finansmanla sağladığı iddialarına ilişkin sürecin başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik seçim yasalarının ihlali, başkanlık kampanyasında yasa dışı para kullanımı ve seçimin kazanılması için silahlı gruplarla işbirliği yaptığı öne sürülen suçlamalar olduğu belirtildi.

Soruşturmanın Yolsuzlukla Mücadele İhtisas Müdürlüğüne sevk edildiği ve seçim kampanyasında yasa dışı para olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Petro, iddialara ilişkin 6 Haziran'daki açıklamasında, başkanlık kampanyası süresince herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ve finansmanının yasalara uygun olduğunu belirtmişti.

Petro'ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Federico Gutierrez, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Petro'nun seçim zaferinin hileli olduğunu, ses kayıtlarının aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

- SUÇLAMA

Ulusal basında 6 Haziran'da çıkan haberde, Kolombiya'nın eski Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti ile Petro'nun kabine sorumlusu Laura Sarabia arasında geçen telefon konuşmasında, Petro'nun seçim kampanyası sırasında belli bir miktar karşılığı oy satın aldığı öne sürülmüştü.

Ülkenin en büyük dergilerinden Semana'da yayınlanan ses kayıtlarında, Benedetti'nin Sarabia'ya Petro'nun seçim kampanyasında, özellikle sahil bölgelerinde para karşılığı oy satın alındığını ve bu sayede seçimlerin kazanıldığını söylediği iddia edilmişti.

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan iddiaların ardından Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), Benedetti ve Sarabia'yı 13 Haziran'da tanık olarak ifade vermeye çağırmıştı.

Muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara yol açan ses kayıtlarının ardından Benedetti, Kolombiya'nın Karakas Büyükelçiliğinden, Serabia ise kabine sorumluluğu görevinden istifa etmişti.

Benedetti ile Serabia arasında geçen konuşmada, iddia edilen rakamın 3,4 milyon dolar olduğu ifade edilmişti.

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