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Dünya

Kolombiya'da facia: 11 madencinin cesedine ulaşıldı

Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, 30 Mart'ta yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan madende mahsur kalan 11 kişinin cesedine 21 gün sonra ulaşıldı.

AA20 Nisan 2021 Salı 09:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 09:39
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Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, Neira kasabasına bağlı El Busque köyündeki kaçak altın madeninde çalışan 11 madencinin boğularak öldüğü bildirildi.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

ANM'ye göre, 2020'de 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirirken, yılbaşından bu yana 27 maden kazasında ise 43 madenci hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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