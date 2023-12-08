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Dünya

Kolombiya'da Filistin bayrağı sürprizi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile dev Filistin bayrağı açtı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Kolombiya'da Filistin bayrağı sürprizi
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Konser için Kolombiya'ya gelen Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Cumhurbaşkanı Petro tarafından kabul edildi.

Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye eden müzisyen Waters, görüşmenin sonunda Petro ile dev "Filistin" bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Waters'ın, Petro'dan Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) önünde bir eyleme eşlik etmesini istediği bildirildi.

Görüşmenin "heyecan verici" olduğu ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro ve Waters'ın, Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çektiği bildirildi.

Bogota'daki Live Coliseum'da sahne alan Waters, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Petro'ya selam yollamış ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları tebrik etmişti.

- PETRO'DAN WATERS'E DESTEK

Petro, 19 Kasım'daki açıklamasında, Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor." demişti.

Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.

  • George Roger Waters
  • Filistin bayrağı
  • Gustavo Petro

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