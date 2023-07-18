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Dünya

Kolombiya'da heyelan faciası: 10 kişi öldü

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 20 kişiden ise haber alınamıyor.

AA18 Temmuz 2023 Salı 18:07 - Güncelleme:
Kolombiya'da heyelan faciası: 10 kişi öldü
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Ülkenin orta kesimindeki Quetame kasabasında sabah saatlerinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bölge yetkilisi Jorge Diaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 20 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Ölenlerin 3'ünün aynı aileden olduğunu aktaran Diaz, yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun da yaşamını yitirenler arasında bulunduğunu kaydetti.

Heyelan nedeniyle 20 ev yıkılırken, bölgedeki köprüler, arabalar ve yollar ağır hasar aldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaptığı yazılı açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

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