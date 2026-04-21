Kolombiya'da İHA saldırısı: 3 asker öldü

Kolombiya'nın güneybatısındaki Ekvador sınırında kritik bir saldırı yaşandı. Yasa dışı silahlı gruplar, operasyon halindeki askerlere patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenledi ve 3 asker hayatını kaybetti. Kolombiya ordusu, saldırının ardından bölgedeki operasyonları yoğunlaştırma kararı aldı.
KOLOMBİYA'NIN NARİNO BÖLGESİNDE İHA'LI SALDIRI: 3 ASKER ÖLDÜ
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Ipiales kırsalında operasyon yürüten askerler, İHA'lı saldırıya uğradı.
Saldırıda 3 asker yaşamını yitirirken 2 asker yaralandı.
KOLOMBIYA ORDUSUNDAN SERT MESAJ: OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRILACAK
Ordudan yapılan açıklamada, olayın Ekvador sınırında faaliyet gösteren yasa dışı silahlı gruplara yönelik yürütülen operasyon sırasında meydana geldiği bildirildi.
Yaralı askerlerin helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede askeri operasyonlar sürüyor. Sorumluların bulunması ve Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren organize silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.