İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0153
  • EURO
    47,6652
  • ALTIN
    4402.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da İHA saldırısı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Dünya

Kolombiya'da İHA saldırısı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Amalfi kırsalında polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından düştü. Olayda 8 polis hayatını kaybetti, 8 polis ise yaralandı.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 01:07 - Güncelleme:
Kolombiya'da İHA saldırısı: Çok sayıda polis hayatını kaybetti
ABONE OL

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Amalfi'de koka yaprağı ekinlerini yok etme görevine personel taşımakla görevli helikopterde 8 polis hayatını kaybetti ve 8 polis yaralandı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.