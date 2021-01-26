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Dünya

Kolombiya'da iki grup arasında silahlı çatışma: 5 ölü

Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu bir çiftlikte bulunan 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA26 Ocak 2021 Salı 09:11 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:11
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Valle del Cacuca bölgesine bağlı Buga kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, bir çiftliğe saldırıda bulundu.

Saldırıda, aralarında hokey kulübünde oynayan 18 yaşındaki bir sporcu olmak üzere 5 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenlerden birinin kadın olduğunu bildirdi.

Kolombiya Paten Federasyonu Jose Acevedo, kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Buga Belediye Başkanı Julian Rojas, faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini vurgulayarak "İyilik ve hayallerle dolu genç insanlardı. Şehir yas içinde." ifadesini kullandı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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