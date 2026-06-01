Kolombiya'da iktidar partisi adayı Cepeda, sonuçlara şüpheli yaklaştı

Barranquilla kentinde destekçilerine seslenen De la Espriella, birinci turun galibi olduklarını belirterek, "Gustavo Petro, seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin, çünkü halk ayağa kalkar ve sizi cezalandırır. Sayın Petro ve Ivan Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz." dedi.

ABD'ye de çağrıda bulunan De la Espriella, şunları söyledi:

"Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız. Bugün halk, iradesini ortaya koydu. Siyasi tarihte ilk kez, bağımsız, sözünü sakınmayan ve gereken kararlılığa sahip bir lider, zafere ulaşmak adına ilk turu kazandı. ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Bu mücadelenin en ön safında ben olacağım. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım."

- İKTİDAR PARTİSİ ADAYI CEPEDA, SONUÇLARA ŞÜPHELİ YAKLAŞTI

İktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, başkent Bogota'daki bir otelde partililere seslendi.

Sisteme dahil edilmeyen oylar olduğunu iddia eden Cepeda, "Hayatımız mücadeleyle geçti ve en zor koşullarda bile yolumuza devam ettik. Ancak başka bir konuya geçmeden önce, Cumhurbaşkanı Petro'nun ön sayım sonuçlarında '855 bin kişilik sapma olduğu' yönündeki açıklamalarının kesinlikle netliğe kavuşturulması gerekiyor." diye konuştu.

Cepeda, oy satın alma iddialarının araştırılmasını istediklerini vurgulayarak, "Demokrasi çerçevesinde sayım komisyonlarının görevlerini yerine getirmesini ve kullanılan her oyun şeffaf şekilde incelenmesini talep ediyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve ikinci turda sizin cumhurbaşkanınız olacağım." ifadelerini kullandı.

- VALENCİA, İKİNCİ TURDA DE LA ESPRİELLA'YI DESTEKLEYECEK

Bu arada, ilk turda oyların yüzde 6,92'sini alan Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda aşırı sağcı De la Espriella'yı destekleyeceğini duyurdu.

Bogota'daki parti merkezinde basına açıklamalarda bulunan Valencia, ilk turdaki başarısı dolayısıyla De la Espriella'yı tebrik etti.

İktidar partisi adayı Cepeda'yı eleştiren Valencia, "Ivan Cepeda ve onun projesini mağlup etmek için bu mücadeleyi sürdüreceğim. Her zaman Kolombiyalıların pes etmediği söylenir, bu çok doğrudur." şeklinde konuştu.

- SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

