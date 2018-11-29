Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Bucaramanga, Manizales, Cali, Cartagena, Neiva ve Popayan'ın da aralarında bulunduğu 35'ten fazla şehirde yapılan yürüyüşlere, işçi sendikaları, toplu taşıma ve kamyon sürücüleri, yerliler ile akademisyenler katıldı.

Ülkede bir süredir devam eden kamu üniversitelerinin finansman ihtiyacı tartışmalarından hareketle öğrenci gruplarının da yoğun destek verdiği yürüyüşler, daha öncekilerin aksine sakin geçti.

Bogota'nın 5 noktasında 9 binden fazla kişinin katıldığı protestolar düzenlendi. Kolombiya Eğitimciler Federasyonu (FECODE) mensuplarının ağırlıkta olduğu grup, kent merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Sağanak yağış nedeniyle planlanandan erken biten bu gösterinin yanı sıra Pedagoji Üniversitesi (Universidad Pedagogica Nacional) ve Ulusal Üniversite (Universidad Nacional) öğrencileri de 80. Cadde boyunca yürüyüş yaptı.

Öğrenciler ile polis arasında ufak çaplı gerginliklerin yaşandığı yürüyüşte, göstericiler, bazı polis merkezlerine ve Transmilenio (Metrobüs) duraklarına boya ve taş attı.

Yürüyüşte gerginliğin arttığı bu anlarda bir grup gösterici polisle maskeli kişiler arasına girerek taş ve boya atılmasını engellemeye çalıştı.

Kamyon sürücülerinin de korna çalarak destek verdiği öğrencilere güvenlik güçleri, yürüyüşün son noktası olan kentin batısındaki San Andres Parkı'na kadar önemli bir müdahalede bulunmadı.

Yüzlerce öğrenci San Andres Park'ından olaysız bir şekilde dağılırken, geç saatlerde Universidad Nacional kampüsünde toplanan bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı sosyal medya kullanıcıları tarafından duyuruldu.

Bogota'nın güneyindeki yürüyüşte olay çıktı

Kentin güneyinde yürüyüş yapan Şehir Üniversitesi öğrencileri ile Kolombiya'nın çevik kuvveti ESMAD arasında ise çatışma yaşandı.

Ulusal basında bu olaylarda göstericilerden hafif yaralananlar ve gözaltılar olduğu yönünde haberler yer alırken, sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Düzenleme Temsilciler Meclisinde

Bu arada ülkede uzun süredir tartışmaların ve protestoların nedeni olan finansal ve vergi düzenlemesi Kolombiya Kongresinin 2 kanadından Temsilciler Meclisine sunuldu.

Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin temel ihtiyaçlardan Katma Değer Vergisi (KDV) alınmasını kapsamayacağını belirtti.

Düzenleme ile tartışmaların aksine sosyal destek programlarının korunacağını vurgulayan Duque, ekonominin yeniden harekete geçirilip daha fazla ve iyi iş imkanı oluşturulacağını kaydetti.

Ülkedeki protesto gösterilerine de değinen Duque, yürüyüşlerin, bazı ufak şiddet eylemleri dışında barışçıl geçtiğine dikkati çekti ve güvenlik güçlerine düzeni sağladıkları için teşekkür etti.