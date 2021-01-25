Kolombiya'da silah bırakan FARC, ismini değiştirdi

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:57

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile barış anlaşmasının imzalanmasının ardından adını 1 Eylül 2017'de "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştiren FARC, 2. Olağanüstü Meclis oturumunda partinin ismini "COMUNES" olarak değiştirme kararı aldı.

Oturuma başkanlık eden eski FARC militanı ve Senatoda İkinci Başkan Yardımcısı Sandra Ramirez, kararı oy birliğiyle aldıklarını belirtti.

- "REFAH SAĞLAYAN MÜŞTEREK BİR PARTİYİZ"

Genel Başkan Rodrigo Londono, partinin isminin neden değiştirildiğine ilişkin, "Çünkü biz herkesin ortak bir partisiyiz. Adil bir ülke için çalışarak sıradan insanlar için refah sağlayan müşterek bir partiyiz." ifadesini kullandı.

Kamuoyunun bazı kesimlerinde FARC'ın geçmişteki eylemlerinden ötürü adının bu şekilde anılmasının uygun olmadığına işaret eden Londono, değişimin gerekli olduğunu kaydetti.

Londono, 2022 seçimleriyle alakalı yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını ve barışın güçlendirilmesi için birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

- 2016'daki barış anlaşması "sükunet" getirdi

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da devlet ile sol görüşlü FARC arasında 52 yıl süren ve yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne, 6 milyonun göç etmesine neden olan iç çatışma, Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana yerini sükunete bırakmış görünüyor.

İlk kez 2018'de parlamentoya giren FARC, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde 5'er üyeyle temsil ediliyor.