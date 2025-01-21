İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6138
  • EURO
    37,0002
  • ALTIN
    3121.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kolombiya'da silahlı çatışma: 20 ölü

Kolombiya'nın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasındaki silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan olayda 20 kişi hayatını kaybetti.

AA21 Ocak 2025 Salı 08:54 - Güncelleme:
Kolombiya'da silahlı çatışma: 20 ölü
ABONE OL

Ulusal basında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miravalle kırsalında, eski FARC muhalifi iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada iki taraftan 20 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin yaralı olduğu değerlendiriliyor.

Ombudsman Ofisi, çatışmanın eski FARC muhalifleri Ivan Mordisco'ya bağlı gruplar ile Calarca Cordoba kod adlı Alexander Diaz önderliğindeki silahlı grup arasında yaşandığını belirtti.

Sivil nüfusa ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini isteyen Ombudsman Ofisi, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Kentin Belediye Başkanı Farid Camilo Castano, EL Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, cesetlerin bölgeden alındığını ve valiliğin desteğiyle şehre götürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın ormanlık alanda yaşandığını kaydeden Castano, uyuşturucu kaçakçılığı rotasının kontrolüne ilişkin bir çatışma olduğununu bildirdi.

Çatışan grupların bir süre önce FARC fraksiyonu Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı olduğu ancak üst komuta kademesinde yaşanan kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle bölünmeler yaşandığı basına yansımıştı.

- EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle tanınan Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

  • FARC çatışma
  • Kolombiya kırsal
  • silahlı çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.