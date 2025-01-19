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Dünya

Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 60'a çıktı

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 10:33 - Güncelleme:
Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 60'a çıktı
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Ombudsmanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo bölgesinde ELN ile eski FARC mensupları arasında üç gün önce başlayan ve süren çatışmalarda bilançonun yükseldiği bildirildi.

Convencion, Abrego, Teorama, El Tarra, Hacari ve Tibu kasabalarında ölenlerin sayısının 60'a çıktığı belirtilen açıklamada, 30 civarında da yaralı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İnsanlar kasabaları terk ediyor. Yaşananlar yıkıcı, insanlığın en temel duygusu kazanmalı. Hiçbir şey bunu haklı göstermez, bölgesel birimleri ve ulusal hükümeti insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 2 bin 500 kişinin evlerini terk ettiği, 10'u kadın, 30 kişinin de zorla alıkonulduğu aktarıldı.

- ORDU OPERASYON BAŞLATTI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olaylarla ilgili bilgi almak amacıyla Catatumbo bölgesinde yerel yetkililer ve üst düzey ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

Petro'nun talimatıyla bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatan ordu birlikleri, zorla alıkonulanları kurtarmaya ve yaralıları da kasabalardan tahliye etmeye çalışıyor.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer alıyor.

- ELN İLE DİYALOG SÜRECİ ASKIYA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ELN'nin barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığını ifade etmişti.

ELN'nin ülkenin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

Venezuela'nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024'te bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini başlatmıştı.

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