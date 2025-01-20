Kolombiya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, basına yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ettiğini belirterek, "Bugün son derece trajik sonuçlarla karşı karşıyayız. 80'den fazla kişi öldürüldü, 20 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Sivil halkın çatışmaların ortasında kaldığını vurgulayan Villamizar, "İnsani koridorun bir an önce açılması gerekiyor. Hava desteğine ihtiyaç var, insanlar evlerinde hapsedilmiş vaziyette. Kasabalar arasında ciddi bir göç yaşanıyor." dedi.

Villamizar, acil insani yardım çağrısında bulunarak, "Çocuklar, gençler, tüm aileler çatışmanın kurbanı olmamak için damperli kamyonlara, motosikletlere, yani buldukları her türlü imkanla çatışma bölgesinden kaçmaya çalışıyor. Bu insanların elinde hiçbir şey yok, bizim onlara yardım etmemiz lazım." diye konuştu.

Yerel basına göre, ordu mensupları düzenledikleri operasyonlarda, ELN tarafından öldürülmek istenen bazı toplum liderlerini kurtarmayı başardı.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 10 bini geçtiği haberlere yansıdı.

Bu arada, valilik güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Catatumbo bölgesinin tamamında 20 Ocak'tan itibaren tüm okulları tatil etti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olaylarla ilgili bilgi almak amacıyla Catatumbo bölgesinde yerel yetkililer ve üst düzey ordu komutanlarıyla bir araya gelmişti. Petro, ordudan kamu güvenliğini hızlıca sağlaması talimatını vermişti.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer almıştı.

- ELN İLE DİYALOG SÜRECİ ASKIYA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecini askıya alındığını duyurmuştu.

ELN'nin ülkenin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

Venezuela'nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024'te bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini başlatmıştı.

