İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5464
  • EURO
    51,4618
  • ALTIN
    6867.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da silahlı isyancı örgüte operasyon
Dünya

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüte operasyon

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) yönelik düzenlenen operasyonda 7 örgüt üyesi öldürüldü.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüte operasyon
ABONE OL

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Catatumbo bölgesinde ELN'yi hedef alan hava saldırısı talimatı verdiğini belirtti.

Operasyon yapılan bölgede zorla silah altına alınan çocukların bulunmamasına azami dikkat gösterdiklerini vurgulayan Petro, "ELN üyesi 7 kişi öldürüldü, 1 kişi yakalandı ve 12 tüfek ele geçirildi. Bölgeden kaçan dağınık gruplar içinde daha fazla yaralı olması mümkündür. 3 yıl önce ELN'ye bir barış süreci önerildi. Buna karşılık 1 yıl önce Catatumbo'da 200 köylüyü öldürerek cevap verdiler." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Dünyanın en lüks yerlerinde suçluların rahat içinde yaşaması, bedelini ise Kolombiya'nın yoksul köylülerinin ödemesi ve ölmesi kabul edilemez. Bu mafyaların isimleri uzun zamandır ABD istihbarat kurumlarının elindedir." açıklamasında bulundu.

Bu arada ABD ziyareti kapsamında Washington'da İspanyol haber ajansı EFE'ye kısa bir demeç veren Petro, ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'taki askeri müdahalesini eleştirerek, "Hiçbir ülke başka bir ülkeyi işgal etmemelidir." diye konuştu.

Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OEA) tutumunu eleştiren Petro, "Son 3 yılda hukuka yönelmedik, kolektif olarak oluşturulan kurallara yönelmedik. Benim gördüğüm kadarıyla daha büyük bir yetersizliğe doğru gidildi ve yine gördüğüm kadarıyla Amerikan insan hakları sisteminin yönetmeliği değiştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.