İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8107
  • EURO
    50,2596
  • ALTIN
    5964.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da silahlı saldırı: 6 ölü, 31 yaralı
Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırı: 6 ölü, 31 yaralı

Kolombiya'da askeri birliğe yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 asker hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

AA19 Aralık 2025 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Kolombiya'da silahlı saldırı: 6 ölü, 31 yaralı
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachiaca kentinde, askeri birliği hedef alan çok sayıda bombalı saldırı yapıldı.

İlk belirlemelere göre 6 asker öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu belirtilen 31 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından Cesar Valiliği kentte "sokağa çıkma yasağı" ilan ederken, bölgeye takviye askeri birlikler gönderildi.

SANCHEZ, ELN'Yİ SORUMLU TUTTU

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saldırılardan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) sorumlu tutan Sanchez, "ELN kartelinin terörü tamamen ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir. Bunun yapılmaması, halkı ciddi bir tehlikeye atmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, saldırıdan sonra kentte çok sayıda silah sesi duyuldu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 14 Aralık'taki açıklamasında, ülke genelinde 72 saat sürmesi planlanan "silahlı greve" başlayan silahlı isyancı örgüt ELN'ye tepki göstererek, bu duruma müsaade etmeyeceklerini bildirmişti.

ELN, 13 Aralık'taki açıklamasında, 72 saat sürmesi planlanan silahlı grev ilan etmiş ve Kolombiyalılardan kara yollarını ve nehir güzergahlarını kullanmamalarını istemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.