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Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 07:05
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Andes kentine bağlı La Vela köyünde, kimlikleri bilinmeyen silahlı çeteler, bir kahve çiftliğine saldırıda bulundu.

Saldırıda 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria, olaya ilişkin açıklamasında, saldırganların bulunması için güvenlik konseyinin toplandığını belirterek, bölgede terör estirenlere karşı mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 40'tan fazla kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Bölgede, "Körfez Klanı", "Gaor 36" ve "Los Chapas" adlarındaki suç örgütlerinin alan kontrolünü sağlamak için mücadele ettiği biliniyor.

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