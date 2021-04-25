İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2021 Pazar / 13 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da teröristlerle askerler arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
Dünya

Kolombiya'da teröristlerle askerler arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Kolombiya'nın Arauca kentinde, askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 00:44 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 00:44
ABONE OL

Ülkenin Arauca kentine bağlı Arauquita kasabası kırsalında, operasyon görevinde bulunan askeri birliğe, uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Saldırıda 1 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 4 asker hastaneye kaldırıldı.

- Saldırıdan ELN sorumlu tutuldu

Kolombiya Ordusundan yapılan açıklamada, saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutularak, "Bölgede sivil halkı korumak amacıyla operasyonlar düzenleyen askerler, görünüşe göre ELN üyeleri tarafından korkakça yapılan bir terör eyleminin kurbanı oldu." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 18 Ocak 2019'da ELN üyelerince General Santander Polis Okulunu hedef alan terör saldırısında, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.