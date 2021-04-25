Kolombiya'da teröristlerle askerler arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

AA 25 Nisan 2021 Pazar 00:44 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 00:44

Ülkenin Arauca kentine bağlı Arauquita kasabası kırsalında, operasyon görevinde bulunan askeri birliğe, uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Saldırıda 1 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 4 asker hastaneye kaldırıldı.

- Saldırıdan ELN sorumlu tutuldu

Kolombiya Ordusundan yapılan açıklamada, saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutularak, "Bölgede sivil halkı korumak amacıyla operasyonlar düzenleyen askerler, görünüşe göre ELN üyeleri tarafından korkakça yapılan bir terör eyleminin kurbanı oldu." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 18 Ocak 2019'da ELN üyelerince General Santander Polis Okulunu hedef alan terör saldırısında, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmıştı.

