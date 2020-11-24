İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8894
  • EURO
    9,3436
  • ALTIN
    465.617
  • BIST100
    1314.25
Dünya

Kolombiya'da toprak kayması

Kolombiya'da toprak kayması nedeniyle 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA24 Kasım 2020 Salı 00:17 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:17
ABONE OL

Kolombiya’da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, toprak altında kalan bir gece kulübünün enkazında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kolombiya’nın güneybatısındaki Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cachirime kasabasında aşırı yağışların neden olduğu heyelan nedeniyle bir gece kulübü kayan toprağın altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkazdan 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 12 kişi ise yaralandığını bildirdi.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria ise yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede acil durum ilan ettiklerini vurgulayarak, heyelan riskinin devam ettiğini ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.