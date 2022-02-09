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Dünya

Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 08:12 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 08:14
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Risaralda'ya bağlı Dosquebradas ve Pereira kentlerinde, etkili olan seller nedeniyle cadde ve sokaklarda çamur yığınları oluştu.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.

Pereira Belediye Başkanı Carlos Maya, afetten etkilenen bölgelerde halka yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, tahliye çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor.

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