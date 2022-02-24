İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Örgütü (ELN) silahlı saldırı düzenledi
Dünya

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Örgütü (ELN) silahlı saldırı düzenledi

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) çeşitli bölgelerdeki saldırılarında 8 sivil yaralandı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 06:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:59
ABONE OL

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı San Gil ve Pinchote kasabalarında, ELN tarafından el yapımı bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda, 8 sivil yaralanırken bazı otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer, yol çalışması yapan işçilerin buldukları bir kutunun patladığını belirterek, yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırılara tepki gösteren Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN'nin 13 Mart'ta yapılacak yasama seçimlerine gölge düşürmeye çalıştığını söyledi. Savunma Bakanı Diego Molano da terör eylemlerinin yapıldığı bölgeleri ziyaret ederek, güvenlik önlemleriyle ilgi yetkililerden bilgi aldı. Askeri bölgede, 10 Şubat'ta bir taburun girişinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Meta yönetim bölgesine bağlı Granada kasabasında bulunan 21 Nolu Piyade Taburu girişinde, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak ettirilmiş, saldırıyı ELN üstlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.