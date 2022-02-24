Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Örgütü (ELN) silahlı saldırı düzenledi

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 06:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:59

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı San Gil ve Pinchote kasabalarında, ELN tarafından el yapımı bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda, 8 sivil yaralanırken bazı otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer, yol çalışması yapan işçilerin buldukları bir kutunun patladığını belirterek, yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırılara tepki gösteren Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN'nin 13 Mart'ta yapılacak yasama seçimlerine gölge düşürmeye çalıştığını söyledi. Savunma Bakanı Diego Molano da terör eylemlerinin yapıldığı bölgeleri ziyaret ederek, güvenlik önlemleriyle ilgi yetkililerden bilgi aldı. Askeri bölgede, 10 Şubat'ta bir taburun girişinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Meta yönetim bölgesine bağlı Granada kasabasında bulunan 21 Nolu Piyade Taburu girişinde, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak ettirilmiş, saldırıyı ELN üstlenmişti.