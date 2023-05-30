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Dünya

Kolombiya'da uyuşturucu operasyonu! 843 kilo kokain ele geçirildi

Kolombiya'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 843 kilo kokain ele geçirildi.

AA30 Mayıs 2023 Salı 03:08 - Güncelleme:
Kolombiya'da uyuşturucu operasyonu! 843 kilo kokain ele geçirildi
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Caracol sitesinin haberine göre, Cartagena kentinde yapılan operasyonda, 3 konteyner taşıyan bir kamyon durduruldu.

Yapılan aramalar sonucu konteynerlere gizlenmiş halde 843 kilo kokain bulundu.

Operasyonun, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) iş birliğinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Kokaini taşıyan kamyonun Cartagena'dan Barranquilla'ya doğru ilerlediği ve oradan da Karayiplere sevk edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere savcılığa teslim edildi.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.

Karayip Denizi'nde en son Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.

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