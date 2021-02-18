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Dünya

Kolombiya'da yolunu kaybeden inek acil servise daldı

Kolombiya'da yolunu kaybeden inek, devlet hastanesinin acil bölümüne daldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Bir süre sonra sakinleşen inek, girdiği kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:44
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Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki San Lusi kasabasında yolunu kaybeden inek, kasabadaki devlet hastanesinin acil bölümüne daldı.

Ortalığı birbirine katan ineği gören hastanedeki kişiler şok geçirdi.

O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülede, hastalar, panik halde kaçışmaya başladığı görüldü.

İnek, acil odasının köşesine sıkıştırdığı bir kadına saldırdı.

Diğer hastalar ise ineğin boynuna bağlı ipi çekerek kadını kurtarmaya çalıştı.

Bir süre sonra sakinleşen inek, girdiği kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı. Yerel medya, sıra dışı olayda 4 kişinin yaralandığını aktardı.

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