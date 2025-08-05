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Dünya

Kolombiya'daki sellerden 2 binden fazla kişi etkilendi

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 2 bini aşkın kişinin etkilendiği bildirildi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 01:16 - Güncelleme:
Kolombiya'daki sellerden 2 binden fazla kişi etkilendi
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Santa Marta Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Ofisi Başkanı Alex Velasquez, basına yaptığı açıklamada, seller nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Velasquez, sellerin 2 binden fazla kişiyi etkilediğini ve çok sayıda mahallenin sular altında kaldığını söyledi.

Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo da 4 saatten uzun süren sağanakta metrekareye 155 kilogram yağış düştüğüne ve bunun "olağanüstü yüksek" bir seviye olduğuna dikkati çekti.

Pinedo, birçok hasar ihbarı aldıklarını ve tüm yardım kuruluşlarıyla acil duruma müdahale ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Santa Marta'daki afetin iklim krizinin bir sonucu olduğunu belirterek, bölgeye gerekli yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

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