Kolombiya'dan 19 gencin yargısız infazına özür

Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, Kolombiya'nın Bogota kentinde 19 gencin yargısız infazını kabul ederek özür diledi. Kolombiya'da, masum sivillerin ordu ya da polis tarafından yanlışlıkla gerilla savaşçısı ya da suçlu olarak etiketlenip hukuksuz bir şekilde infaz edilmelerine yol açan yanlış pozitif vakalar meydana gelmektedir. Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in yönetimi (2002-2010), yanlış pozitifler konusu da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Yakın zamanda Kolombiya hükümeti bu sorunu kabul ederek ve belirli bir vaka örneğini takip ederek tarihe geçti. Etkilenen aileler, resmi bir özrün sunulacağı halka açık bir toplantıya davet edildi.