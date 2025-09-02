Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Venezuela'ya olası askeri müdahalesinin bölgeyi Irak ve Suriye benzeri bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

CELAC'tan Latin Amerika için barış çağrısı Gustavo Petro, şunları kaydetti:

"Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördüklerimiz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir. Kitle katilleri, açgözlülükle hareket ederek topraklara el koyacak ve devletler toplumsal barışın araçları olarak zayıflayacaktır. Bu nedenle, Bolivar'ın (Simon Bolivar) büyük vatanında ulusal egemenlikten başka bir şey olamaz. Ne Panama'da ne Ekvador'da ne Kolombiya'da ne de Venezuela'da yabancılara boyun eğme durumu olmalıdır."

Trump, Maduro'ya diş geçiremedi "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" Uyuşturucuyla mücadelenin insanlık sorunu olduğunu vurgulayan Petro, bunun eşitlik ve diyalog temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Petro, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.

- ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

