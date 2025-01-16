İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4896
  • EURO
    36,6329
  • ALTIN
    3074.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama: İnsanlık için iyi bir haber
Dünya

Kolombiya'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama: İnsanlık için iyi bir haber

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, 'İnsanlık için iyi bir haber.' dedi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Kolombiya'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama: İnsanlık için iyi bir haber
ABONE OL

Petro, sosyal medya hesabından Gazzeli çocukların sevinç dolu görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık için iyi bir haber. Çocukların neşesi ne kadar da güzel. Yaşam ve barış için çocukların gözyaşları ve sevinç kahkahaları ne kadar anlamlı. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) Herod yenildi. Nihayet gökyüzünde bombaların olmadığı bir kutlama gecesi. Sağlık ekipleri Gazze'de kutlama yapıyor."

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana Kolombiya, barış için aktif bir diplomasi yürütmüştür. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, çatışmanın nedenlerini ve çözüm yollarını ele almak üzere bir barış konferansı düzenlenmesini önermişti. Ülkemiz, Mısır ve Katar gibi önemli uluslararası forumlarda sürekli barış çağrısında bulunmuştur. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kolombiya'nın, Oslo Anlaşmaları'nda öngörüldüğü gibi iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

Gazze'deki çatışmalardan etkilenen Filistinli aileler için özel insani yardım programı uygulamaya hazır olunduğu ve Kolombiya'nın dayanışmayla barışa bağlılığının bir kez daha teyit edildiği belirtildi.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
  • Gustavo Petro
  • gazze
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.