Kolombiya'dan Gazze'ye doktor gönderme çağrısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Al Jazeera'ye açıklamalarda bulunan Petro, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma maruz kalan Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini bildirdi.

Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara işaret eden Petro, şöyle konuştu:

"Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz."

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunarak, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. Gazze'nin üstüne ilk günden itibaren düşen bombalar bir soykırımdı. Derhal bir barış konferansı başlatmalıyız. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

"MADALYAYI SİZE TAKDİM ETMEK İSTİYORUM"

Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırılarından sağ kurtulan 4 gazeteciyle bir araya gelen Petro, onlara ülkesi için son derece anlamlı olan "Boyaca Haçı" ödülü vermek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Size teklif ettim, eğer kabul ederseniz. Boyaca Haçı, Kolombiya toplumunun verebileceği en yüksek onurdur. Bu madalyayı siz hak ediyorsunuz. Ve sizin Kolombiya'da olmanızı isterim, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bilmiyorum, ama madalyayı size takdim etmek istiyorum." dedi.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO, MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin lideri Abbas ile görüşmesini değerlendirdi.

Petro, "Mısır'da Abbas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Rehine krizi ve şiddetin sona erdirilerek gerçek bir barış sürecinin başlatılması gerektiği ve bu sürecin de 1967 sınırları temelinde iki devletin kurulmasına dayanması gerektiğini ifade ettik." dedi.

Filistin halkının birlik olması gerektiğini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin Devleti'ni tanıyarak gerçek bir barış sürecini başlatabileceğini konuştuk. Filistin halkının kendi içindeki çeşitliliği içinde birlik olmasının ve Arap halkının dayanışmasının önemini ele aldık. Latin Amerika, Karayipler ve Arap dünyasını bir araya getirecek bir konferansın Bogota'da düzenlenmesi fikrinden söz ettik."