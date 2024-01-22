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Dünya

Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ''soykırım'' davasına destek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 21:27 - Güncelleme:
Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ''soykırım'' davasına destek
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Leyva, Uganda'nın başkenti Kampala'da 19-20 Ocak'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'de "derhal" ateşkes çağrısında bulundu.

Leyva, "Uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı tüm eylemleri kınıyoruz. Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin İsrail tarafından ihlal edildiğine ilişkin mahkeme önünde sunduğu girişimi takdir ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan bu çatışmayı kesin bir çözüme kavuşturacak uluslararası bir barış konferansının yapılmasını koşulsuz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadeleye de değinen Leyva, "Dünyada devam eden çatışmalar, iklim krizinin üstesinden gelmeyi imkansız hale getiriyor, geri döndürülemez şekilde insan hayatına ciddi zararlar veriyor. Orta Doğu'da artan gerilimlerin çözümü diyalog ve karşılıklı feragatlerden geçer. " değerlendirmesinde bulundu.

Leyva, Küba'ya yönelik uygulanan "tek taraflı ambargoları" kınadıklarını da hatırlatarak, Kolombiya'nın, bu konuda sesini daima yükselteceğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekleyeceklerini duyurmuştu.

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