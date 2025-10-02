İSTANBUL 22°C / 17°C
Kolombiya'dan soykırımcı İsrail'e tepki... Tüm diplomatları sınır dışı edilecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini açıkladı.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 05:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

