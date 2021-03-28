Kolombiya'dan, Johnson & Johnson aşısına acil kullanım onayı

AA 28 Mart 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 23:43

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsü (INVIMA), Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetkilendirildi.

INVIMA, aşının ülkenin farklı kurumlarında, 5 bin 800'den fazla gönüllünün katılımıyla klinik denemelerinden başarıyla geçtiğini belirtti.

Johnson & Johnson'ın aşısı, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı, Pfizer-BioNTech aşısı ve Oxford üniversitesinin geliştirdiği AstraZeneca aşısından sonra acil kullanım onayı alan dördüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 500 bini aştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 375 bin 591 kişi Kovid-19'a yakalandı, 62 bin 790 kişi yaşamını yitirdi.