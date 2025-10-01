İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Kolombiya'dan net mesaj: İsrail müdahalesi insanlık suçu sayılır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya olası bir saldırının, açıkça uluslararası hukuka aykırı olacağını ve insanlığa karşı suç teşkil edeceğini söyledi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 11:05
Kolombiya'dan net mesaj: İsrail müdahalesi insanlık suçu sayılır
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiğine" dikkati çekti.

Paylaşımında "Dron aktiviteleri artıyor ve bilinmeyen gemiler radarda tespit ediliyor." ifadesini kullanan Petro, gemilerdeki herkesin İsrail saldırısı beklentisiyle can yeleklerini giymiş hazır halde beklediğini belirtti.

Petro, "Bu insani görevde Kolombiyalı vatanseverler Manuela Bedoya ve Luna Barreto dahil güvertedeki 500'ü aşkın sivil ve gönüllünün hayatına ve onuruna tam saygı talep ediyoruz. Bu sivil, insani ve şiddetli olmayan misyona yönelik bir saldırı, uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirilmişti.

- KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

