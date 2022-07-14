Kolombiyalı Bakan Ocampo: Batı Avrupa tipi kapitalizm istiyorum

Kolombiya Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ocampo, yaptığı açıklamada, yoksulluk programlarına daha fazla harcama yapılması için varlıklı kişilerden alınan vergilerin artırılmasına odaklanacağını belirtti.

Ocampo, eşitsizlikler üzerine bir kapitalist sistem değil, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini vurguladı.

Yönetimin merkez bankasının özerkliğine saygı duyacağını aktaran Ocampo, ülkenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalışacağını bildirdi.

Ocampo, yabancı yatırımın Kolombiya'da hoş karşılanmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Jose Antonio Ocampo, Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Kalkınma Politikası Sosyal Konsey Komitesi Başkanlığı yapmıştı.