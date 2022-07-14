İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4974
  • EURO
    17,5283
  • ALTIN
    964.959
  • BIST100
    2413.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiyalı Bakan Ocampo: Batı Avrupa tipi kapitalizm istiyorum
Dünya

Kolombiyalı Bakan Ocampo: Batı Avrupa tipi kapitalizm istiyorum

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta Maliye Bakanlığı görevine başlaması planlanan Jose Antonio Ocampo, ülkesi için 'Batı Avrupa tipi kapitalizm' istediğini söyledi.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Kolombiya Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ocampo, yaptığı açıklamada, yoksulluk programlarına daha fazla harcama yapılması için varlıklı kişilerden alınan vergilerin artırılmasına odaklanacağını belirtti.

Ocampo, eşitsizlikler üzerine bir kapitalist sistem değil, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini vurguladı.

Yönetimin merkez bankasının özerkliğine saygı duyacağını aktaran Ocampo, ülkenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalışacağını bildirdi.

Ocampo, yabancı yatırımın Kolombiya'da hoş karşılanmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Jose Antonio Ocampo, Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Kalkınma Politikası Sosyal Konsey Komitesi Başkanlığı yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.