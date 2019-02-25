Kolombiya’ya diplomatik misilleme
Caracas, ABD yardımlarını Venezuela’ya sokmak adına muhaliflerin Kolombiya sınırında çıkardığı provokasyonun faturasını Bogota’ya kesti. Venezuela Başkanı Maduro, muhalifleri destekleyen Kolombiya ile ilişkileri sonlandırdı.
Venezuela-Kolombiya sınırında Beyaz Saray’ın gönderdiği yardım kargolarını ülkeye sokmak için güvenlik güçlerine saldıran CIA destekli muhaliflerin provokasyonuna Caracas yönetiminden yanıt gecikmedi. Sınırdaki kalkışma üzerine harekete geçen Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini ve tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için süre tanıdıklarını açıkladı.
24 SAAT MÜHLET
Başkent Caracas’ta düzenlenen gösteride destekçilerine seslenen Maduro, ABD destekli muhalefete verdiği destekle bilinen komşu Kolombiya’yı hedef aldı. “Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım” diyen Maduro, bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 24 saat verdi.
BOGOTA TANIMADI
Beyaz Saray’dan aldığı kuvvetle kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla lider Juan Guaido’yu “Venezuela’yı sömürgeleştirmek isteyen ABD’nin kuklası” olarak nitelendiren Maduro, ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını dile getirdi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Trujillo ise, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını bildirdi. Almagro, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini tanımadıklarını ve bu nedenle de verdiği kararın ‘yok’ hükmünde olduğunu ifade etti. Öte yandan, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve Guaido ile basın toplantısı düzenleyen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela’da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecinden geri adım atmayacaklarını ifade etti. Duque, Maduro’yu diplomatik anlamda sıkıştırmaya devam etmenin önemine vurgu yaptı.
Kukla Guaido Pence’ten dış müdahale isteyecek
Beyaz Saray’dan aldığı destekle Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla mühalif lider Juan Guaido, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini açıkladı. Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bugün düzenleyeceği zirveye katılacağını duyuran Guaido, burada Pence ile bir araya geleceğini vurguladı. Toplantıda Guaido’nun Washington’dan dış müdahale seçeneğini değerlendirmesini isteyeceği belirtiliyor. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir kez daha Venezuela’yı işgal seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi. Pompeo, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela’da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçecek” dedi.
Muhalifler Amerikan yardımlarını yaktı
Kolombiya sınırında ABD’nin gönderdiği ‘insani yardımların’ Venezuela’ya sokulmaya çalışılması sırasında muhalifler güvenlik güçlerine saldırdı. Maduro iktidarını kanlı bir müdahale için provoke eden muhalifler, sınırındaki Santander Köprüsü’nde yardım kamyonlarını Molotof kokteylleriyle ateşe verdi. CIA destekli muhalifler suçu Maduro iktidarına yüklerken, olay, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle aydınlatıldı. Bakan Arreaza’nın Twitter’dan paylaştığı fotoğraflarda, muhalif grupların yardım kamyonunu ateşe vererek Amerikan kolilerini yağmaladığı görüldü.
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