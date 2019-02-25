Kolombiya’ya diplomatik misilleme

Venezuela-Kolombiya sınırında Beyaz Saray’ın gönderdiği yardım kargolarını ülkeye sokmak için güvenlik güçlerine saldıran CIA destekli muhaliflerin provokasyonuna Caracas yönetiminden yanıt gecikmedi. Sınırdaki kalkışma üzerine harekete geçen Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini ve tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için süre tanıdıklarını açıkladı.

24 SAAT MÜHLET

Başkent Caracas’ta düzenlenen gösteride destekçilerine seslenen Maduro, ABD destekli muhalefete verdiği destekle bilinen komşu Kolombiya’yı hedef aldı. “Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım” diyen Maduro, bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 24 saat verdi.

BOGOTA TANIMADI

Beyaz Saray’dan aldığı kuvvetle kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla lider Juan Guaido’yu “Venezuela’yı sömürgeleştirmek isteyen ABD’nin kuklası” olarak nitelendiren Maduro, ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını dile getirdi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Trujillo ise, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını bildirdi. Almagro, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini tanımadıklarını ve bu nedenle de verdiği kararın ‘yok’ hükmünde olduğunu ifade etti. Öte yandan, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve Guaido ile basın toplantısı düzenleyen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela’da Maduro iktidarına yönelik darbe sürecinden geri adım atmayacaklarını ifade etti. Duque, Maduro’yu diplomatik anlamda sıkıştırmaya devam etmenin önemine vurgu yaptı.