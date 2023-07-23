Seçim hezimetinin hemen ardından CHP'de değişim çağrıları yapan İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısı gündeme adeta bomba gibi düştü.

Kılıçdaroğlu, parti içindeki paralel yapılanmayı ifşa eden görüntülere ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Etik olarak rahatsız edici" sözleriyle tepkisini dile getirirken daha sonrasında İmamoğlu ve 'değişim' ekibine gözdağı vererek, "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" dedi.

CHP'yi derinden sarsan söz konusu görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıya Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma damga vururken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" karşılığını verdi.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan aday bulursam görevi bırakırım" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sert tepki gösterdi.

Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adımla ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii." ifadelerini kullandı.