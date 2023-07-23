Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! Koltuğu bırakma şartına Aslı Baykal'dan sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun 'Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim' sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan sert tepki geldi. Baykal, 'CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor.' dedi.
Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adımla ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii." ifadelerini kullandı.