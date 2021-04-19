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Dünya

Koltuk krizi 64 yıllık AB protokolünü değiştiriyor

AB liderleri arasındaki çekişmeden kaynaklanan koltuk krizi nedeniyle 64 yıllık protokol kuralları değişiyor.

19 Nisan 2021 Pazartesi 08:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:46
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Ankara'da, Başkan Erdoğan ve AB Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in arasındaki üçlü kanepe krizi, 64 yıllık AB protokolünü değiştiriyor. AB'nin protokolünün yeniden düzenlenmesine başlandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 1957 tarihinde kurulan AB'de ilk kez bir "Modus vivendi" (Geçici anlaşma) kararı alındı. Buna göre, AB'nin protokol sistemi değiştirilecek ve bir daha benzer sorunların yaşanmaması için, Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı, aynı protokol kurallarına tabi olacak. Ya da bir uygulama geleneği oturtulacak.

Komisyon, konseye yeni protokol ile ilgili önerilerini sundu. Ancak bunun kabul edilemeyeceği ve komisyonun önerilerinin, konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle kabul görmedi. Konsey ile komisyon arasında şimdi beş maddelik bu yeni düzenlemenin tartışılacağı açıklandı. Konu ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda da tartışılacak.

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